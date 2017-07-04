İki eğitimcinin sağlık durumu: Özakça’nın kas ağrıları yoğunlaştı, Gülmen ateşleniyor

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın sağlık durumlarının kötüye gittiği belirtildi.

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 118’inci gününde.

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Özakça’nın 43 gündür açlık grevinde olan eşi Esra Özakça, aylık açık görüş hakkında eşi ve avukatlarla görüştü.

‘Boynunda çok ağrı var’

Birgün’den Hüseyin Şimşek’e konuşan Özakça, “Eşim Semih, açlık grevinin benim üzerimdeki etkisini ilk kez ben onun yanına yürürken gördü. Açlık grevi nedeniyle yürümekte zorlanıyorum” dedi.

Eşinin tekerlekli sandalyeyle görüşlere gidebildiğini söyleyen Özakça, “Semih, böbreklerinde ağrılar olduğunu söyledi. Saçları ve vücudundaki tüyler dökülmeye başlamış. Boynunda çok ağrı var. Kas ağrıları da yoğunlaşmış. Gözü, kulağı dışarıda. Son iki gündür kendisine dört gazete veriliyor. Bu nedenle dışarıdan daha çok haber alıyor” diye konuştu.

‘Kollarını kullanabilmiş’

Gülmen’in de sağlık durumunun kötüye gittiğini kaydeden Özakça, “Nuriye, avukatlarına böbreklerindeki ağrılardan bahsetmiş. Özellikle sağ böbreğinde çok fazla ağrının olduğunu ve idrarında kepeğe benzeyen maddeler olduğunu söylemiş” dedi.

Özakça, 118 gündür açlık grevinde olan Gülmen’in kollarında ve bacaklarındaki ağrıların şiddetlendiğini anlattı: “Avukatlarına karın bölgesinde şiddetli gaz olduğunu anlatmış. Kendisini çok rahatsız ediyormuş. Ayrıca her gün aynı saatte vücudu ateşleniyormuş. Bununla birlikte iğne batması hissi de geliyormuş. Bir süre bu ağrıyla yaşadıktan sonra birden geçiyormuş. Kollarındaki ağrılar nedeniyle mektup yazamadığını ve buna çok üzüldüğünü söylüyordu. Ancak dün kollarını kullanabilmiş.”