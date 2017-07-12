İki eğitimcinin avukatı: Gardiyanlar geceleri ‘Yaşıyor musun’ diye kontrol ediyormuş

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın gardiyanlar tarafından geceleri hayati durumlarına dair kontrol edildikleri öğrenildi.

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 126’ncı gününde.

Gülmen iki kadın tutukluyla, Özakça da üç kişilik hücrede bir tutukluyla birlikte kalıyor.

Bianet’ten Ayça Söylemez’e konuşan iki eğitimcinin avukatlarından Engin Gökoğlu “Moralleri iyi ama sağlıkları kötü. Artık yürüyemiyorlar, Nuriye görüşe tekerlekli sandalyeyle geldi, mide ve böbreklerinde sorunlar var, bacağında morarma var” dedi.

Tahliye talebine ret

Gardiyanlar tarafından her gece uyandırıldığını anlatan Gülmen’in, neden yaptıklarını sorduğunda da “Öldün mü, yaşıyor musun diye kontrole geldik” cevabını aldığını aktaran Gökoğlu, “Semih’in hücresine de akşamları 23.00 civarında gidip dokunmadan, uzaktan bakıyorlarmış” dedi.

“Sorunun çözümü için adım atmak yerine bunu yapmaları insanlık dışı. Herhalde sorumluluktan böylelikle kurtulacakları yönünde endişe duyuyorlar. Ama Nuriye ve Semih’in sağlıklarını düşünmüyorlar” diye sözlerine devam eden Gökoğlu, yaptıkları son tahliye başvurusunun da reddedildiğini söyledi.

30 Haziran’da “Hapishanede kalmalarının sağlık açısından uygun olduğu” denilerek alınan kararın kendilerine 11 Temmuz’da tebliğ edildiğini aktaran avukat Gökoğlu, “Artık ikisi de ölüm sınırında, talepleri bir an önce kabul edilmeli. ‘İşe iade edilmeleri’ karşılanması zor bir talep değil. Dünyanın duyduğu direnişi hükümet de duymalı” diye konuştu.

‘Kulakları dışarıda’

İki eğitimcinin de kendileri için yapılan eylemleri yakından takip ettiğini aktaran Gökoğlu, sözlerini şöyle bitirdi: “Kulakları dışarıda. Biz de avukatları olarak her görüşte dışarıdaki etkinliklerden bahsediyoruz. Nuriye bugün Tavır dergisi alabilmiş, çok mutluydu. Herkese çok selamları var, destek olanlara selamlarını iletiyorlar, Yüksel Caddesindekilere de…”