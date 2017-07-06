İki eğitimcinin açlık grevini bitirmesini isteyen Bozdağ: Şu anda hayati tehlike yok

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’dan açlık grevini bitirmelerini istedi.

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 120’nci gününde.

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Hükümete çağrı yapan iki eğitimcinin avukatlarından Behiç Aşçı, “Hala sağlıklarına kavuşabilirler ancak zamanları azalıyor. Hükumetin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Bu son değil, ancak son yakın” demişti.

‘Bu, doğru bir yöntem değil’