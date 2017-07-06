İki eğitimcinin açlık grevini bitirmesini isteyen Bozdağ: Şu anda hayati tehlike yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’dan açlık grevini bitirmelerini istedi.
KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 120’nci gününde.
Hükümete çağrı yapan iki eğitimcinin avukatlarından Behiç Aşçı, “Hala sağlıklarına kavuşabilirler ancak zamanları azalıyor. Hükumetin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Bu son değil, ancak son yakın” demişti.
‘Bu, doğru bir yöntem değil’
Habertürk yayınına katılan Bozdağ, ikilinin kendilerine zarar verdiğini belirterek, açlık grevini bitirmelerini istedi.
Bakan şöyle devam etti: “Şu anda hayati tehlike yok ama kendilerine büyük bir zarar veriyorlar. Bu, doğru bir yöntem değil. Onlar bize emanet, sağlık durumlarını takip ediyoruz.”