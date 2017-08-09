İki eğitimcinin açlık grevinde 154’üncü gün: ‘Refakatçileri ve havalandırmaları yok’

Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ın avukatları, Gülmen ve Özakça’nın hastanede ‘ağır tecrit’ altında olduklarını söyledi.

Gülmen ve Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.

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İkilinin grevi bugün 154’üncü gününü geride bırakırken, eğitimciler zorla cezaevinin hastanesine götürülmüştü.

Dihaber’in aktardığına göre, iki eğitimcinin avukatları son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

“Hapishane hastanesinde ağır tecrit uygulanıyor” diyen iki eğitimcinin son durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

* Açık görüş hakları sınırlanıyor.

* Telefon ve görüş hakları keyfi olarak kısıtlanıyor ve konuşurken yarıda kesiliyor.

* Refakatçileri yok. Kendi temizliklerini, işlerini, içecekleri sıvıları yine kendileri hazırlamak zorunda bırakılmış durumdalar.

* Havalandırmaları yok. Dar bir alanda hareket alanları çok kısıtlı. Yine güneş alma ve D vitamini alma şansları yok. Bu nedenle ağız yaraları iyileşmiyor ve kemik kasları ağrıyor.

* Bulundukları odanın camları araçların egzoz gazlarının ve personelin sigara molalarında yukarıya yükselen sigara dumanlarından etkileniyorlar.

* Her gece uyurken sabahları en az 5- 6 defa içeriye girilerek, rahatsız ediliyorlar.

* Fotoğraf çekimleri bilinçli olarak yapılmıyor. Dışarıyla bağları koparılmak isteniyor.

* Yayın ve kitap hakları sınırlanıyor. İstedikleri kitaplar kendilerine verilmiyor. Kitap sınırlaması dayatılıyor.

* Semih’in mektupları ile gelen fotoğraflarına el konuluyor ve Nuriye’ye gelen kargolar 15 gündür verilmiyor.