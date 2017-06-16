İki eğitimcinin açlık grevinde 100’üncü gün: Gülmen’de kalp yetmezliği başladı

Ankara Tabip Odası, (ATO) ihraç edildikleri işlerine dönmek için öğretmen Semih Özakça’yla başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen’de kalp yetmezliği başladığını bildirdi.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

İki eğitimci 100 gündür açlık grevinde.

BBC Türkçe’den Selin Girit’e konuşan ve Gülmen ve Özakça’nın avukatları Engin Gökoğlu, “Her geçen gün ömürlerinden yiyorlar diyebiliriz” dedi.

Gülmen’in görüşmelere tekerlekli sandalyeyle geldiğini, artık bir destek olmaksızın, bir gardiyan refakati olmaksızın asla yürüyemediğini anlatan Gökoğlu, “Çok ağrı çektiğini, kaslarında ağrı olduğunu söylüyor. Önceleri savunmasına yönelik notlar alıyordu. İki gün önce gördüğümüzde kalem bile tutamaz haldeydi” dedi.

Gökoğlu Gülmen’in yatağa bağımlı hale geldiğini ve Özakça’nın bu duruma çok yakın olduğunu söyledi: “Semih Hoca, Nuriye’ye göre biraz daha iyi. Görüş alanına yürüyerek gidip gelebiliyor ama onun da ağız içinde yaralar var. Onlar iyileşmedi hala. Nuriye gün boyu yatakta. Tuvalete çıkamıyor artık. 46 kiloya düştü. Sağlık durumu gittikçe kötüleşiyor. Zihni açık, morali yerinde ama acılar çekiyor. Nuriye Hoca yatağa bağımlı. Semih açısından da bu süreç çok yakın. Bu durum ilerlerse daha başka yıkımlar olacaktır.”

ATO: Kalp yetmezliği başladı

Ankara Tabip Odası’nın (ATO) halen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı bizzat muayene etmelerine Adalet Bakanlığı tarafından izin verilmiyor.

Ancak ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut, edindikleri bilgiler ışığında, açlık grevinde 100’üncü gün itibarıyla durumun hayli kritik olduğunu söyledi: “Özellikle Nuriye’nin durumu daha ağır. Şu anda kalp yetmezlik bulguları var, yataktan kalkamıyor. Semih’in solunum yolu enfeksiyonu vardı, antibiyotik kullanmıyor. Bunların hepsi yaşam süresini kısaltıcı faktörlerdir.”

Bulut kalp yetmezliğinin başladığını belirterek şöyle devam etti: “Şu anda nörolojik bulgular başlamış durumda. Kalp yetmezliği başlamış durumda. Çünkü protein harcandığı ve elektrolit dengesi bozulduğu zaman, sodyum-potasyum dengeleri bozulduğu zaman kalp kasları yeterince fonksiyon görmüyor. Onlar bozulmuş durumda.”

Dr. Bulut, Gülmen ve Semih Özakça’nın Wernicke-Korsakoff sendromuna girmelerinin de an meselesi olduğunu söyledi.

Wernicke-Korsakoff sendromu nedir?

healthline.com’daki bilgilere göre Wernicke-Korsakoff sendromu, uzun süreli açlık sonucu görülen, B1 vitamini eksikliği nedeniyle oluşan bir tür beyin bozukluğu. Wernicke-Korsakoff hastalarında ciddi hafıza kayıpları görülüyor.

Genellikle önce Wernicke’nin belirtileri yaşanıyor. Hastalarda beynin daha alt kısımlarında kanama oluşuyor. Beynin bu alanlarını sinir ve endokrin sistemleri kontrol ediyor. Kanama sinir hasarına yol açıyor ve görme koordinasyonu ve dengeyle ilişkili belirtilerle ortaya çıkıyor.

Korsakoff psikozu bulguları Wernicke belirtileri kaybolurken ortaya çıkma eğiliminde. Wernicke hastalığı hızlı ve etkin bir şekilde tedavi edilirse Korsakoff sendromu gelişmeyebiliyor. Korsakoff psikozu kronik beyin hasarının bir sonucu ve beynin hafızayı kontrol eden bölgelerini etkiliyor.