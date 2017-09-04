Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

İki eğitimciden duruşmaya çağrı: Bizi hücrelerden alacak olan sahiplenmeniz

Share67
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 68

 

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 14 Eylül’de görülecek duruşmalarına çağrı yaparak, “Bizi bu zalim hücrelerden alacak olan bizim için mahkeme kuranların adaleti değil, sizin sahiplenmeniz olacak” dediler.

Fotoğraf: Reuters

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için yaptıkları açlık grevinde 180’inci gününde.

Reklam

İkili, 29 Temmuz’dan bu yana zorla Sincan Cezaevi Hastanesi’nde tek başlarına tutuluyor.

‘Sözümüzü söyleyeceğiz’

İki eğitimci, 14 Eylül’de görülecek duruşmalarına çağrı yaptı: “Sevgili dostlarımız, sevgili halkımız. 14 Eylül’de bir mahkeme kuruluyor. Bu mahkemede bizi yargılayacaklarını söylüyorlar ama esas olarak yargılamak ve mahkum etmek istedikleri emekçilerin direnme hakkı, ekmek ve onur mücadelesidir. Biz orada olacak ve açlığın 190 gündür ısrarla anlattığını kelimelere dökeceğiz. Sözümüzü söyleyeceğiz. Sizi de bekliyoruz. Çünkü bizi bu zalim hücrelerden alacak olan bizim için mahkeme kuranların adaleti değil, sizin sahiplenmeniz olacak.”

Metnin tamamı şöyle:

Açlık grevindeki Özakça’nın eşi: ‘Hükümet geri adım atmaz’ gibi klişelerimiz yok

Yönetmen Barış Pirhasan’dan Gülmen ve Özakça’ya şiir: N’olur yaşayın çocuklar bunlara inat

Eşi anlattı: Özakça’nın yüzü çöktü, 30 kilo kaybetti

‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açtığı için tutuklanan Beşiktaşlılardan ikisi serbest

Özakça’dan tutuklu Beşiktaşlılara: Tüm zamanların şampiyonu direnenlerdir

Başbakan sözü: Konyaspor’un cezasının hafifletilmesi için gerekeni yapacağım

Avukatından son durum: Nuriye açısından artık her şeyi bekleyebilir pozisyondayız

Gülmen ve Özakça’nın doktoru: Zorla müdahale edilecek diye uyumuyorlar

Esra Özakça: Gülmen ve Özakça’nın sürekli müdahale hissiyle yaşaması isteniyor

Gülmen ve Özakça’ya refakatçi izni çıktı

Eşi anlattı: Semih Özakça’yı, ‘Ölü müsün değil misin’ diye uyandırıyorlarmış

İHD başkanı: Nuriye ve Semih’in isimleri fiilen yasaklandı

‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açan taraftarlardan biri tutuklandı

Beşiktaş taraftarının ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartına ‘terör’ soruşturması

Beşiktaş taraftarından ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı

Konyaspor başkanına göre ‘Nuriye Semih’ pankartı taraftarı tahrik etmek içinmiş

Oğlunun cenazesi için 90 gün açlık grevi yapan Kemal Gün Nuriye ve Semih için açlık grevinde

Gülmen ve Özakça’ya destek eyleminde ‘heykel’ sanılan sanatçı da gözaltında

Semih Özakça’nın eşi: Cezaevinde gazete arasına dürüm broşürü koyuyorlarmış

Yasak İstanbul’a taşındı: Gülmen ve Özakça’ya destek eylemine polis saldırısı

‘Ethnique Punch’tan açlık grevindeki eğitimcilere ‘selam’: Nuriye ve Semih’in açlığına ses ver

Esra Özakça’dan karara tepki: AİHM’de de hukuk yokmuş

Tutuklu iki eğitimcinin avukatı: OHAL Komisyonu karar verirse açlık grevi bitebilir

‘Anlatılanlar bütünüyle gerçek’: Gülmen ve Özakça için çekilen ‘Yaşıyor’ yayında

AİHM’den Gülmen ve Özakça’ya ret: Devlet iyi bakıyor, hayati tehlikeleri yok

Nuriye Gülmen’den mektup: ‘Ölmüş mü’ diye bakıyorlar, son günlerin işkencesi bu

Ankara’da Gülmen ve Özakça yasağı: Ay boyu eyleme izin yok, IŞİD saldırabilir

Zorla hastaneye götürülen Özakça: Askerler ‘Kafasına bastırırım hareket edemez’ dedi

Zorla hastaneye götürülen Gülmen ve Özakça ‘tam bir tecrit ortamında’

Gülmen ve Özakça için Taksim’de eylem: Zorla tıbbi müdahale hukuka aykırı

Halkın Hukuk Bürosu: Gülmen ve Özakça zorla hastaneye götürüldü, müdahale yok 

CHP’li vekillerin Özakça ve Gülmen’i ziyaret taleplerine bakanlıktan yanıt yok

Kolunda morluklar oluştu: Açlık grevindeki Semih Özakça cezaevinde darp edildi

Nuriye Gülmen’den mektup: ‘Ölmüş mü’ diye bakıyorlar, son günlerin işkencesi bu

Açlık grevindeki Özakça’dan şiir: Bu devrana daha ağır söveceğim

AİHM’in talebiyle: Açlık grevindeki iki eğitimci muayene edildi


Share67
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 68

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...