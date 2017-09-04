İki eğitimciden duruşmaya çağrı: Bizi hücrelerden alacak olan sahiplenmeniz

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 14 Eylül’de görülecek duruşmalarına çağrı yaparak, “Bizi bu zalim hücrelerden alacak olan bizim için mahkeme kuranların adaleti değil, sizin sahiplenmeniz olacak” dediler.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için yaptıkları açlık grevinde 180’inci gününde.

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İkili, 29 Temmuz’dan bu yana zorla Sincan Cezaevi Hastanesi’nde tek başlarına tutuluyor.

‘Sözümüzü söyleyeceğiz’

İki eğitimci, 14 Eylül’de görülecek duruşmalarına çağrı yaptı: “Sevgili dostlarımız, sevgili halkımız. 14 Eylül’de bir mahkeme kuruluyor. Bu mahkemede bizi yargılayacaklarını söylüyorlar ama esas olarak yargılamak ve mahkum etmek istedikleri emekçilerin direnme hakkı, ekmek ve onur mücadelesidir. Biz orada olacak ve açlığın 190 gündür ısrarla anlattığını kelimelere dökeceğiz. Sözümüzü söyleyeceğiz. Sizi de bekliyoruz. Çünkü bizi bu zalim hücrelerden alacak olan bizim için mahkeme kuranların adaleti değil, sizin sahiplenmeniz olacak.”

Metnin tamamı şöyle: