İki defa virüse yakalanan hemşire: ‘Vücudum dayanamaz’ diye düşündüm

İzmir’de yedi ayda iki defa Covid-19 teşhisi konan ve tedavi sonucunda sağlığına kavuşan 39 yaşındaki hemşire Hatice Demir Savaş, ikinci kez hastalığa yakalandığında, “Vücudum ikinci kez bu hastalığa dayanamaz” diye düşündüğünü anlattı.

Fotoğraf: AA (arşiv)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir merkezde hemşire olarak görev yapan üç çocuk annesi Savaş nisan ayında virüse yakalandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan Savaş, karantina sürecini evinde tamamladı ve görevinin başına döndü.

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Savaş, kasım ayında nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu. Covid-19 testi yine pozitif çıktı. İkinci kez hastalığa yakalanan Savaş, bir öğrenci yurdunda üç hafta karantinada kaldıktan sonra evine döndü.

Süreci AA muhabirine anlatan Savaş, iki kez ‘corona’yla mücadele ettiği yedi ay boyunca hayatının en zor dönemini geçirdiğini söyledi.

Hastalığın Türkiye’de ilk görüldüğü mart ayında itibaren önerilen tüm tedbirlere dikkat ettiğini belirten Savaş şunları söyledi: “Hastalık bende nefes darlığı olarak kendini gösterdi. Daha sonraki süreçlerde ise kalp çarpıntılarım çoğaldı. Bu hastalığı o kadar ağır geçirdim ki artık hayatımın sonuna geldiğimi, çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşünmeye başladım. Nefesimin tıkandığı anlar oldu. Covid-19’un ne kadar zorlu bir hastalık olduğunu televizyonlardan izliyordum ama yaşayınca daha iyi öğrendim.”

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‘Üçüncü kez yaşamak istemiyorum’

İkinci kez hasta olduğunu duyunca ağladığını belirten Savaş, “Vücudum ikinci kez bu hastalığa dayanamaz, bu sefer bu hastalık beni sevdiklerimden ayıracak diye düşündüm. Hastalığı geçireli bir ay oldu ama hala eklem ağrılarım sürüyor. Bu hastalık genç ya da yaşlı ayırmıyor. Kimse, ‘Bu hastalık bana buluşmaz’ demesin. Herkes maske, mesafe ve temizliğine dikkat etsin. Ben bu hastalığı iki kere yaşadım, artık üçüncü kez yaşamak istemiyorum. Evimden bile çıkmaya korkuyorum.”

Eşi Akif Savaş da, “O bizim kahramanımız, hastalığını bize bulaştırmamak için günlerce bizi görmedi. Çok şükür artık sağlığına kavuştu, evimize döndü” dedi.

İKÇÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından ise Covid-19’u geçiren hastaların yeniden bu hastalığa yakalanma risklerinin bulunduğunu, Savaş’ın buna bir örnek olduğunu

belirterek şunları söyledi: “Herhangi bir enfeksiyon geçirdiğimizde bu, vücudumuzda antikor yanıtları oluşmaktadır. Covid-19 ile ilgili yapılan çalışmalarda antikor seviyelerinin üç ay sonra azalmaya başladığı ortaya kondu. Bu nedenle hastalığı geçirmiş vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına hastalığı hiç geçirmemiş vatandaşlarımız gibi uymalıdır.”