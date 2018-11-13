İki çocuk annesi eşini ‘Dans etmedi’ diye öldürdü

Gaziantep’te bir erkek, dans etme isteğini reddeden eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı.

Çıksorut ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Sezer S., dün gece eve giderek müzik açtı. Adam, 20 yaşındaki dini nikahlı eşi Sabiha Sepil’in dans etmesini istedi. Kadın kabul etmedi.

Reklam

Bunun üzerine, alkollü olduğu öne sürülen Sezer S., eşini iki çocuğunun önünde av tüfeğiyle vurdu, sonra da kaçtı.

Komşular, silah sesini duyunca eve sağlık ekiplerini çağırdı. Kadının öldüğü belirlendi. Cenaze, otopsinin ardından yakınlarına verildi.

Reklam

Sabiha Sepil’in, 2012’de evden kaçarak kocasıyla dini nikah kıydığı öğrenildi. Kadın ilk çocuğunu 15, ikinci çocuğunu ise 16 yaşında doğurmuş.

‘Kalk oyna’

Sepil’in akrabası Faik Orhunlutaş, adli tıp kurumu önünde gazetecilere şunları söyledi: “Gece olayı duyarak eve gittiğimizde kadın yerde yatıyordu. Daha sonra alıp morga getirdiler. Çocuklara niye olduğunu sordum, olayı ‘Babam anneme ‘Kalk oyna’ dedi, annem de ‘Hayır’ dedi’ diye anlattılar. Bundan dolayı olduğunu söylediler. Tüfekle vurmuştu, ben gittiğimde saçmalar yerdeydi.”

Polis kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Sezer S.’yi arıyor.