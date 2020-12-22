İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt’ta 35 yaşındaki bir kişi, iki çocuğunu öldürmesinin ardından intihar etti.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Merkez bağı Yakupabdal köyünde çobanlık yapan Erdoğan Acar, çocukları sekiz yaşındaki Hatice ile yedi yaşındaki Mücahit’in velayetinin boşandığı eşine verildiğini öğrendi.

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Acar, bugün evindeki pompalı tüfekle önce çocuklarına ateş etti. Ardından da intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, üçünün de öldüğünü belirledi.

Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.