İki çocuğun hayatını kaybettiği inşaatın sahibi tutuklandı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde iki çocuğun hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Orhan Akyol tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan dört yaşındaki Hasan ve sekiz yaşındaki ağabeyi Hüseyin Büyür, dün inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğunda ölü bulunmuştu.

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Gözaltına alınan inşaatın sahibi Orhan Akyol, bugün emniyetteki işlemlerinin ardında Kartal ilçesindeki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Akyol savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

‘Sorumlu değilim’ savunması

Akyol, hakimlik sorgusunda söz konusu inşaatı satanların kendisine sahte vekaletle sattığını öne sürerek şunları söyledi: “Üç ay inşaatı durdurdular. İnşaat durunca belediye mühürledi. İnşaatın etrafını tam çevirerek belediyeye teslim ettik. Hem ruhsat hem benim adıma olan tapu başkasına geçti. 2016 yılı itibariyle tedbir kondu. Yer bana ait değildir, başkasına aittir.”

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Anadolu Sulh 3’üncü Ceza Hakimliği, Akyol’u ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan tutukladı.