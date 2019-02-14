İki cepheden ittifak kulisi: AKP iki, MHP üç, İYİ Parti iki, CHP bir ilden daha çekiliyor

‘Cumhur’ ve ‘millet’ ittifaklarının işbirliği coğrafyasını genişletme çabalarında sekiz ilden daha aday çekme kararları alındığı öğrenildi.

Fotoğraf: Reuters

AKP ve MHP son değerlendirmelerin ışığında 32 illik seçim ittifakını 81 ile yaymanın yolarını aramaya karar vermişti. CHP ve İYİ Parti de ittifakı genişletme çabasındaydı. Yeni uzlaşmalarla ilgili ilk bilgiler sızmaya başladı.

Reklam

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında parti kurmaylarından aldığı bilgi ışığında uzlaşmaya varılan illeri yazdı.

MHP üç ilde aday çekiyor

Durum şu:

Reklam

-Çanakkale, Edirne, Bilecik’te MHP adayı geri çekilip AKP adayıyla yola devam edilecek. Ayrıca MHP, Bilecik’in Bozüyük ve Pazar ilçelerinde de adayını çekecek. Buna karşın AKP de aynı ilin bazı ilçelerindeki adaylarını göstermeyip MHP adayını destekleyecek.

AKP’nin çekileceği iki il

-Kars ve Iğdır’da AKP’nin aday göstermeyip MHP adayıyla yola devam edilmesi planlanıyor.

‘Cumhur’da sıradaki 11 il

Ağrı, Bartın, Bolu, Yalova, Siirt, Bitlis, Bingöl, Burdur, Giresun, Hakkari, Şırnak ve bu ilerin ilçelerinde de yine ilan edilen adayların geri çekilerek güçlü partinin adayıyla devam edilmesi öngörülüyor.

CHP ve İYİ Parti’nin yeni uzlaşmaları

CHP ve İYİ Parti ittifakında ise son durum şöyle:

-İYİ Parti Amasya ve Sivas’ta aday göstermeyip CHP ayına destek verecek.

-Niğde’de CHP adayını çekiyor.

‘Millet’te hedef 60 il

CHP-İYİ Parti’nin daha önce 51 yerde sağladığı ittifakı 10 ilde daha hayata geçirmekte kararlı olduğu ve sayının 60’a yaklaşma ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.