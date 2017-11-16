İki cenaze bulundu: Londra’da beş ay önce çıkan yangında ölü sayısı 71’e yükseldi

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Londra’da beş ay önce çıkan yangında küle dönen binada iki ceset daha bulunmasıyla ölü sayısı 71’e yükseldi.

İngiltere’nin başkentindeki 24 katlı Grenfell Tower’da 14 Haziran’da buzluktan çıkan yangında 69 kişi hayatını kaybetmişti.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre binada iki ceset daha bulundu. Bunların son cesetler olduğu tahmin ediliyor.

Soruşturmayı yürüten Londra emniyetinden Stuart Cundy şunları söyledi: “Grenfell’de yaşananların sonuçları pek çok kişiyi etkiliyor. Araştırmalarımız devam ederken ortada olan belirsizlik nedeniyle bazı ailelerin yaşadığı acıyı hayal bile edemiyorum.”

Yangından etkilenen 320 aile halen otellerde kalıyor.