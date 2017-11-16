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İki cenaze bulundu: Londra’da beş ay önce çıkan yangında ölü sayısı 71’e yükseldi

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Londra’da beş ay önce çıkan yangında küle dönen binada iki ceset daha bulunmasıyla ölü sayısı 71’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere’nin başkentindeki 24 katlı Grenfell Tower’da 14 Haziran’da buzluktan çıkan yangında 69 kişi hayatını kaybetmişti.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre binada iki ceset daha bulundu. Bunların son cesetler olduğu tahmin ediliyor.

Soruşturmayı yürüten Londra emniyetinden Stuart Cundy şunları söyledi: “Grenfell’de yaşananların sonuçları pek çok kişiyi etkiliyor. Araştırmalarımız devam ederken ortada olan belirsizlik nedeniyle bazı ailelerin yaşadığı acıyı hayal bile edemiyorum.”

Yangından etkilenen 320 aile halen otellerde kalıyor.

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