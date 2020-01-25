İki buçuk yaşındaki Yüsra, 24 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Elazığ’da, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa mahallesinde, enkaz içerisinden gelen ses üzerine anne ve kızı Yüsra Yıldız’a (2,5) ulaşan ekipler, 24 saat sonra Yüsra’yı enkazdan çıkardı. Annenin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Mustafapaşa mahallesinde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri, enkaz altında kalan bir kadınla iletişim sağladı. Ekipler, kadının kucağında iki buçuk yaşındaki çocuğu Yüsra Yıldız’ın olduğunu tespit etti.

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Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin iki buçuk yaşındaki kızını saat 20:30 sıralarında enkazdan çıkararak kurtardı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Moloz yığınları altında kolu sıkışan anneyi kurtarma çalışması sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, NTV canlı yayınında, çocuğun annesine serum bağlanabildiğini ve tıbbi müdahale yapıldığını, bir-iki saat içerisinde çıkartılmasının beklendiğini, çocuğun babasının ise vefat ettiğini, ancak annesinin üzerine kapanmış durumda olduğunun tespit edildiğini açıkladı.