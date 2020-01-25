Diken

Yaramazlara biraz batar!

İki buçuk yaşındaki Yüsra, 24 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Elazığ’da, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa mahallesinde, enkaz içerisinden gelen ses üzerine anne ve kızı Yüsra Yıldız’a (2,5) ulaşan ekipler, 24 saat sonra Yüsra’yı enkazdan çıkardı. Annenin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Mustafapaşa mahallesinde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri, enkaz altında kalan bir kadınla iletişim sağladı. Ekipler, kadının kucağında iki buçuk yaşındaki çocuğu Yüsra Yıldız’ın olduğunu tespit etti. 

Reklam

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin iki buçuk yaşındaki kızını saat 20:30 sıralarında enkazdan çıkararak kurtardı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Moloz  yığınları altında kolu sıkışan anneyi kurtarma çalışması sürüyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, NTV canlı yayınında, çocuğun annesine serum bağlanabildiğini ve tıbbi müdahale yapıldığını, bir-iki saat içerisinde çıkartılmasının beklendiğini, çocuğun babasının ise vefat ettiğini, ancak annesinin üzerine kapanmış durumda olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Elazığ Sivrice’de 5.1’lik ve 4’ten büyük art arda dört artçı deprem

AFAD: Depremde Elazığ ve Malatya’da 29 ölü, bin 466 yaralı var

Erdoğan, ‘deprem fırsatçılarına’ karşı uyardı

Elazığ Mustafapaşa’daki binadan bir kişi kurtarıldı, yedi kişinin cenazesine ulaşıldı

Umke görevlisinin telefonda konuştuğu enkaz altındaki Azize kurtarıldı

Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Miçotakis: Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır

Üç kişi 11 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ Sivrice’de deprem: Ölü ve yaralılar var

SON HABERLER

THY’den Elazığ ve Malatya’ya ‘150 lira sabit ücret’ tarifesiyle ek seferler

Türk Hava Yolları’ndan (THY) Elazığ’da dün meydana gelen deprem sonrasında kente Ankara’dan iki, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan bir ve İstanbul Havalimanı’ndan hem Malatya hem Elazığ’a birer ek sefer düzenlendiği açıklandı. Pegasus Havayolları da Elazığ uçuşu olan yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı sundu.

Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...