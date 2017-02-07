İki bölümün ortasına: ‘Onur ve Onursuzluk’ parkına Trump’ın heykeli dikilecek

İtalya’da ‘Onur ve Onursuz’ isimli parka ABD Başkanı Donald Trump’ın mermerden heykeli dikilecek.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Toskana bölgesindeki Vagli di Sotto kasabasında yer alan parkın bir tarafında tarihe ‘onurlu’ şeklinde geçen kişilerin, diğer tarafında ise ‘daha az saygıyla anılanlar’ın heykelleri bulunuyor.

Kasabanın belediye başkanı Mario Puglia, Trump’ın heykelinin dikilmesiyle beraber daha fazla sayıda turist çekmeyi hedefliyor: “Trump’ın heykeli şimdilik onur ve onursuzluk bölümlerinin arasına dikilecek. Daha sonra onurlular tarafına mı onursuzlar tarafına mı taşınacağına zaman ve tarih karar verecek.” Geçmişte Gladio üyesi olan ve bundan pişmanlık duymadığını söyleyen Puglia, şahsen Donald Trump’a karşı olmadığını da vurguladı: “Şimdilik tutarlılığı temsil ediyor. Seçim kampanyasında vaat ettiği şeyleri yerine getiriyor. Demokratik yollarla başkan seçildi, yönetmesine izin verilmeden yargılanmamalı.”

Puglia yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı kasabaya geçen yıl 250 bin ziyaretçinin geldiğini, Trump heykeliyle bu sayıyı daha da artırmayı umduğunu söyledi.

‘Onur ve Onursuzluk Parkı’nda halen, 2012’de batan cruise gemisi Costa Concordia’nın kaptanı Francesco Schettino ve 2015’te Paris’te bir operasyonda ölen polis köpeği Diesel’in de heykelleri bulunuyor.