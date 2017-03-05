İki ‘barış imzacısı’ daha ‘kıyım’ kurbanı: Pazarda limon satarım ama eyvallah etmem

Mersin Üniversitesi, ‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza atan iki akademisyenin sözleşmesini uzatmayarak işine son verdi.

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre, Mersin Üniversitesi’nde ‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza atan akademisyenlerden Yrd. Doç. Dr. Tolga Tören ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Mertcan’ın sözleşmesi uzatılmadı.

Rektörlük kararına gerekçe olarak bildiri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturmayı gösterildi. Mertcan’ın bir sosyal medya paylaşımından dolayı yargılandığı dava da işten atılma gerekçeleri arasında yer aldı.

Bildiriye imza attıktan sonra haklarında çeşitli davalar açıldığını belirten Mertcan, diğer üç akademisyenle birlikte sosyal medya paylaşımlarından dolayı ‘basın yoluyla terörü övme’ iddiasıyla yargılandıkları dava sonuçlanmadığı halde işine son verildiğini belirtti.

‘Gider pazarda limon satarım’

Bildiriye imza atmalarının ardından polislerin sosyal medya hesaplarında suç unsuru aradığını kaydeden Mertcan, “Benim yargılandığım davaya konu olan Facebook paylaşımında bir tane yorumum yok. Haber paylaşmışım. O haberler hakkında toplatma yok. Haberi yapanlar hakkında dava yok, ama biz yargılanıyoruz. Biz yaşamımızın parçası olan değerlerden vazgeçecek değiliz. Gider pazarda limon satarım ama bunlara eyvallah etmem. Ben akademik çalışmalarımı akademinin soğuk duvarları arasında tutmuyorum. Toplumla paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Cezası olmayan bir suç yaratıldı’

Yardımcı doçent atamasının uzatılması için bazı şartların olduğunu ve bu şartları karşıladığını belirten Tören ise sözleşmenin yenilenmemesinin ‘keyfi’ bir uygulama olduğunu söyledi: “Bu metni imzalamanın cezai bir karşılığı yok. Kimse bu bildiriden dolayı ceza almadı. Üniversite ortada cezası olmayan bir suç yaratmış durumda. Hukuksuz ve keyfi bir uygulama olduğu açık. Hakkımda bunun dışında soruşturma yoktu.”