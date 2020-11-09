İki bakandan ‘Yola devam’ açıklaması

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa ettiğini açıklamasının ardından, ekonomi yönetiminden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan ‘Yola devam’ açıklamaları geldi.

Fotoğraflar: AA

Albayrak’ın resmi Instagram hesabındaki paylaşımda, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, ancak cumhurbaşkanlığından resmi açıklama gelmemişti.

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Albayrak’ın hesabındaki paylaşım AA ve DHA dahil ‘merkez medya’da hala haberleştirilmedi.

AA’nın haberine göre, SAHA EXPO Sanal Fuarı’nda konuşan Varank, istifa paylaşımına değinmeden “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Varank şöyle devam etti: “Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız.”

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Aynı fuarda konuşan Pekcan ise “Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.