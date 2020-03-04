İki aylık bebeğinin ölümünden suçlu bulunan anneye müebbet, babaya 16 yıl sekiz ay hapis cezası

Bursa’da, iki aylık kızı Sevilay Boğa’nın ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 19 yaşındaki anne Aliye Boğa müebbet, tutuksuz yargılanan 34 yaşındaki baba Şeref Boğa 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’nde yaşayan Sevilay Boğa, geçen yıl ekim ayında kusma şikayetiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Oradan da Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi ancak kurtarılamadı.

Reklam

Bebeğin vücudunda darp izi gören doktorlar, durumu polise bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında anne Aliye Boğa ve baba Şeref Boğa gözaltına alındı. Bursa Adliyesi’ne sevk edilen Aliye Boğa tutuklanırken, Şeref Boğa tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugün görülen karar duruşmasına iki sanık da katıldı. Son savunması sorulan Aliye Boğa şunları söyledi: “Olaydan iki-üç gün önce uyku sersemi olduğum sırada kucağımda bulunan Sevilay’ın kafası çekyatın sert kısmına vurdu. Olaydan önceki gece de eşimle tartışıyorduk. Eşim bana vurmak isterken yumruk bebeğimin karnına geldi. Bebeğim kafasını çekyata çarparak yere düştü. Kucağıma aldıktan sonra eşim yine bana vurmak istedi. Bu sırada da bebeğim kafasını çarparak yere yüzüstü düştü.”

Şeref Boğa ise kızı hastaneye kaldırılırken evde olmadığını, onu hiçbir şekilde darp etmediğini savundu: “Olaydan önce tartıştığımız sırada eşim çocukla çekyatın üzerine düştü ancak darbe alıp almadığını bilmiyorum. Kızım daha önce de sürekli ağladığı için hastaneye götürmedik.”

Reklam

Mahkeme heyeti, Aliye Boğa’yı ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına, Şeref Boğa’yı ise ‘ihmalen kasten öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin yurt dışına çıkış yasağı koyduğu Şeref Boğa cezasının Yargıtay tarafından onanması halinde cezaevine konulacak.