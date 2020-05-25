İki aylık aranın ardından: Yunanistan’da kafe ve restoranlar açıldı

Yunanistan’da corona virüsü salgınında vaka ve ölü sayısının azalmasıyla ‘normalleşme’ adımları atılmaya devam ediliyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre kuaförler, ayakkabı, mobilya, kozmetik ve ikinci el eşya satan dükkanların açılmasının ardından, yaklaşık iki ay kapalı kalan kafe ve restoranlar da bugün hizmet vermeye başladı.

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Belirli kurallara uyarak sadece dış alanlarda müşterilerine hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlarda çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi. İşletmeciler, masalar arası mesafe zorunluluğu nedeniyle gelirlerinin azalacağından şikayet etti.

Atina’nın en ünlü semtlerinden Monastiraki’de restoran sahibi Dimitris Vogontas, “Bugün işletmelerimizi tedirgin bir şekilde açtık. Eskiye göre masa sayımız neredeyse yarıya düştü. Kazancımız oldukça azalacak. Ne kadar müşteri geleceği konusunda endişeliyim” diye konuştu.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 882, iyileşenlerin sayısı 1374, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 172.