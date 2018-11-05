İki ayda ikinci termik santral patlaması: Bir işçi öldü, biri ağır yaralı

Çanakkale’deki 18 Mart Termik Santrali’nde patlama meydana gelmesi sonucu 29 yaşındaki Ferdi Mutlu hayatını kaybetti.

İş cinayeti bugün saat 17.00 sıralarında Çan ilçesinde bulunan santralde meydana geldi.

Reklam

Çan Kaymakamı Adil Karataş’ın verdiği bilgiye göre, santralde ilk olarak yüksek basınçlı su buharı vanası patladı.

Patlama sonrası boru yeriden çıktı. İşçilerden Mutlu, bu sırada buhar basıncına maruz kaldı. İşçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Reklam

21 yaşındaki Onur Terzi adlı işçi ise ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen işçi acilen ameliyata alındı.

Olay yerine de AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler santrali inceledi.

Yine Çan ilçesinde bulunan diğer bir santral olan Çan-2 Termik Santrali’nde de 18 Eylül’de kazan patlamış, müdahale sırasında gazdan etkilenen altı işçi hastaneye kaldırılmıştı.