İki ayda ikinci düşüş: Standard&Poor’s da Türkiye’nin kredi notunu kırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu ‘BB’den ‘BB-‘ye, yerli para cinsinden notunu ‘BB+’dan ‘BB’ye düşürdüğünü duyurdu. Kuruluş, Türk ekonomisinin görünümününü de ‘durağan‘ olarak kaydetti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de 8 Mart’ta Türkiye’nin kredi notunu düşürmüştü.

Reklam

Standard&Poor’s, not düşürmeye gerekçe olarak enflasyon görünümünün bozulması, makro ekonomik dengesizliklerinin artması, TL’deki değer kaybı ve volatiliteyi gösterdi. Türkiye’nin mali pozisyonunun zayıfladığı ve ekonominin aşırı ısındığı da vurgulandı.

Türkiye’nin dış finansman koşulları ve Türk Lirası’nın konumunun daha da bozulması, özel sektörün hassaslaşması durumlarında ülkenin kredi notunun yeniden düşürülebileceği uyarısında bulunan Standard&Poor’s, notun tekrar yükselmesi için gerekli koşulları da şöyle açıkladı: Enflasyon oranının yüzde 5 hedefine yaklaşması ve ekonominin dış pozisyonunun sürdürülebilir şekilde düzelmesi.