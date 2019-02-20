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Yaramazlara biraz batar!

İki ay geçti: ABD’nin hala Suriye’den çekilme takvimi yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino askeri birliklerin Suriye’den çekilmesiyle ilgili henüz bir takvim bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump 19 Aralık 2018’de askeri birliklerini Suriye’den çekeceklerini açıklamış ancak takvim vermemişti. Trump’ın çekilme kararı Amerikan kurmayları tarafından eleştirilmiş ve çekilmeye karşı çıkan Jim Mattis savunma bakanlığından istifa etmişti.

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Trump geçen 7 Ocak’ta paylaştığı Twitter mesajındaysa “IŞİD ile savaşmaya devam ederken uygun bir hızla çekilmeye, ihtiyatlı şekilde gerekeni yapmaya devam edeceğiz” derken, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise çekilmeyi ‘Türkiye’nin Kürtleri koruma güvencesi verme’ ve ‘IŞİD’in yenilmesi’ şartlarına bağlamıştı.

Ne tarih var ne de takvim

Bugün basına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Palladino askeri birliklerin Suriye’den çekilmesiyle ilgili henüz tarih belirlenmediğini söyledi.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göreAsker çekme taktiksel bir değişim, misyonumuzda bir değişiklik yok” diyen Palladino, IŞİD’in bölgede ve dünya genelinde kalıcı yenilgiye uğratılması yönündeki kararlılıklarında hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

ABD: Suriye’yi bölme planımız yok

ABD kuvvetlerinin güvenli bir şekilde çekilmesi ve Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrarı sağlama çabaları doğrultusunda ‘Türkiye ile aktif temas halinde olduklarını’ belirten sözcü, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını da ciddiye aldıklarını söyledi.

Palladino ayrıca Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, ülkeyi bölme gibi bir planın bulunmadığını belirtirken, “Birleşmiş Milletler himayesi altında bir siyasi çözümü destekliyoruz ve bu böyle devam edecek” dedi.

Moskova ve Şam yönetimleri, ABD’nin Suriye’yi bölmeye çalıştığını öne sürüyor.

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