İki avukat, hakimi şikayet etti: Mahkeme kaleminden bizi kovdu

ALİ YILMAZ

Mersin Adliyesi’nde tarafı oldukları bir iş davasını incelemek isteyen iki avukat, mahkeme başkanı tarafından kalemden kovuldu. İki avukat, olaya ilişkin tuttukları tutanakla birlikte hâkim hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulundu.

Olay 18 Ekim’de saat 15:00 sıralarında yaşandı. Mersin Barosu’na kayıtlı avukat Esragül B. ve stajyer avukat Helin G., tarafı oldukları bir iş dosyasını incelemek üzere Mersin 2’nci İş Mahkemesi kalemine gitti. Avukatlar, mübaşire, talep ettikleri dosyanın numarasını bildirdi. Mübaşir Oktar Çetin’in dosyayı aradığı sırada, iki avukat kalemin bir köşesinde ayakta bekledi. Bu sırada Mübaşir Çetin birkaç kez, iddiaya göre, sert bir tonda, iki avukata oturmalarını istedi. İki avukat, ayakta bekleyebileceklerini belirtti. Dosyayı bulamayan mübaşir Çetin bu kez iki avukata “Oturun, böyle olunca dosyayı ararken peşimden dolanıyorsunuz gibi hissediyorum” dedi.

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‘Buranın kurallarına uymak zorundasınız’

Avukatlar ise kendilerine yönelik sert ifadeler nedeniyle mübaşiri uyardı. Bu esnada dosya bulundu ve avukatlara verildi. Avukatlar dosyayı inceledikleri sırada bu kez kalem müdiresi Selen Has’ın iki avukata yönelik “Getirin şu dosyayı. Bu dosyayı benim önümde inceleyeceksiniz” dediği öne sürüldü.

Avukatlar, kendilerine yönelik üsluptan rahatsız olduklarını, tarafı oldukları dosyayı inceleme hakları olduğunu belirtti. Dosyayı inceleyip teslim edeceklerini belirten avukatlar, hukuksuz bir işlem yapmayacaklarının bilinmesini istedi. Müdire Selen Has bu kez “Canım yarası olan gocunur. Ben size dosyayı burada inceleteceğim. Buranın kurallarına uymak zorundasın” dediği iddia edildi.

Kimliklerine el koydu

Ortam iyice gerginleşirken, iki avukat Has’ın olduğu masanın önünde dosyayı incelemeye başladı. Bu sırada, mübaşir Çetin, iki avukattan, avukatlık kimliklerini göstermelerini istedi. İki avukat, kimliklerini Çetin’e gösterdi. Çetin, avukatların kimliğini ellerinden alarak bilgilerini not etti.

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İki avukatı kalemden kovdu

İki avukat, gördükleri muamele nedeniyle tepki göstermelerine rağmen durumun değişmemesi üzerine, olaya ilişkin tutanak tutmaya başladı. Bu esnada, kalem görevlileri olayı mahkeme başkanı Onur İnan’a bildirdi.

İnan’ın kaleme gittiği esnada iki avukat tutanağı tutuyordu. İnan, sorunun ne olduğunu sordu. Taraflar, yaşananlara ilişkin anlatımda bulunurken hâkim İnan’ın, iki avukata yönelik “Tutanağınızı gidin dışarıda tutun. Çıkın kalemimden” dediği belirtildi. İki avukat bu duruma itiraz etti. Mesleklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten avukatlar, kovulmalarını gerektirecek bir durum olmadığını anlatmaya çalıştı.

Ancak hâkim İnan’ın daha sert bir ifadeyle “Hadi, derhal çıkın kalemimden” dediği öne sürüldü. İki avukat kalemden çıkarak olaya ilişkin tutanağı hazırlayarak imzaladı.

‘Kalem, hâkimin özel mülkü değil’

İki avukat, İnan hakkında da HSK’ya şikâyette bulundu. Şikâyet başvurusu dilekçesinde “Hâkim, mahkeme kalemini özel mülkü olarak benimseyemez. Kalem memurlarıyla olan ilişkisini şahsileştiremez” dendi.

Hukuk sisteminde, hâkim-savcı ve avukat arasında ast üst ilişkisi olmadığına vurgu yapılan dilekçede “Şikâyete konu olan olay kapsamında hâkim tarafından bulunduğumuz savunma makamı saldırıya uğramıştır” ifadelerine yer verildi.