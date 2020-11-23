İki araç birleştirilmiş: 90 bin liralık ikinci el otomobil, ortadan kaynaklanmış

Kayseri’de 90 bin 500 liraya satılan ikinci el otomobilin, iki farklı aracın kaynakla ortadan birleştirilerek oluşturulduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

İnşaat firmasında çalışan A.Y., 9 Ekim’de bir internet sitesinden görüştüğü satıcıdan 90 bin 500 liraya ikinci el otomobil satın aldı. Satıcıdan istediği ekspertiz raporunu alamayan A.Y., satıştan 13 gün sonra otomobili ekspertize götürdü.

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İncelemede, otomobilin arka kısmının direklerden ve taban sacından kesilerek, başka bir aracın ön kısmıyla kaynakla birleştirildiği ortaya çıktı. A.Y., durumu satın aldığı kişiye sordu ancak “Bilgim yok” yanıtı aldı.

Ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alıcılara uyarı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konuyla ilgili şunları söyledi: “Vatandaşımız araç almak istiyor. Alıcı, araç satıcısının devlet memuru olması nedeniyle güven esasına yönelik ekspertiz raporunu almıyor ya da alamıyor. Aracı satın alan kişi, alıcının telefonlarına çıkmaması ve ekspertiz raporu vermemesi üzerine şüpheleniyor, otomobili ekpertize götürüyor. 90 bin 500 TL’ye araç alan kişinin 250 TL verip ekspertiz raporu alması gerekirdi. Ekspertiz raporunu aldığı zaman gerçekle karşılaşıyor. Araba iki parça, yani ön taraf başka arka taraf başka. Arabanın ön kısmı başka model, arka kısmı başka model. Bu tür durumlarda aracı alan kişi hukuki yollara başvurmalıdır.

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Aracınıza mutlaka ekspertiz yaptırın. İkinci el aracınız için de bu geçerli. Alacağınız araba kaç model olursa olsun ekspertiz yaptırılmalıdır. Bazı sıfır araçları taşıyan nakliye araçları devriliyor ve birçok araç zarar görüyor. Bu zarar gören araçları firmalar yaptırarak sıfır araç diye satıyor. Bununla ilgili çok şikayet geliyor.”