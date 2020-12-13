İki apartman arasında kalan kedi ‘Aşık’ duvar kırılarak kurtarıldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde iki apartman arasında kalan ‘Aşık’ isimli kedi, bir apartmanın duvarı kırılarak kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Tuna Mahallesi 1675 Sokak’taki iki apartman arasında bir kedinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri, kendi çabalarıyla kediyi çıkaramayınca yardım istedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, duvar kırılmadan kedinin kurtarılamayacağını anlayınca binanın taşıyıcı bölümlerine zarar vermeden bir delik açtı.

Yasemin Saymaz’a ait Aşık bir saat süren kurtarma operasyonu sonrasında sahibine kavuştu.

Depremden beri kayıpmış

Saymaz da Aşık ve Maşuk isimli kardeş iki kedisinin bulunduğunu, Aşık’ın İzmir’deki 30 Ekim’de meydana gelen depremden bu yana kayıp olduğunu, 42 gün boyunca sıkıştığı boşlukta kaldığını tahmin ettiğini söyledi.

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Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, kedinin 30 Ekim’deki depremden bu yana iki bina arasında yaşamasının imkansız olduğunu belirterek, “Muhtemelen deprem sonrasında sokakta yaşamıştır. Dört-beş gün önce evine dönmeye çalışırken iki bina arasına düştüğünü tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.