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Yaramazlara biraz batar!

İki Alman jeti çarpıştı: Pilotlar kendini fırlattarak kurtuldu

Almanya’da iki savaş jeti havada çarpıştı. Pilotlar çarpışma öncesi kendilerini fırlatarak kurtuldu. Çarpışma sonucu düşun uçaklar orman yangına yol açtı.

Fotoğraf: Ostseewelle HITRADIO

Die Welt’in haberine göre ‘Eurofighter Typhoon’ tipi iki jet havada çarpıştı.

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Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Malchow şehri üzerinde gerçekleşen kaza sonrası pilotlardan biri bir ağaç tepesinde bulundu. İkinci pilot için arama çalışmaları sürüyor.

Alman radyo kanalı Ostseewelle Twitter hesabından çarpışma sonrası bölgeden yükselen dumanların göründüğü bir görüntü de paylaştı.

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