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Yaramazlara biraz batar!

İki Alman gazetecinin basın kartı başvurusuna ret

İstanbul’daki AB zirvesine basın kartı sorunu nedeniyle alınmayan iki Alman gazetecinin basın kartı yenileme başvurusuna CİMER’den ret geldi.

Fotoğraf: Reuters

Alman televizyon kanalı ZDF’in Türkiye temsilcisi Jörg Brase ve Alman gazete Der Tagesspiegel’in Türkiye temsilcisi Thomas Seibert, dün CİMER’den basın kartı yenileme başvurularının reddedildiğini belirten bir mail aldı. Alman NDR televizyonundan gazeteci Halil Gülbeyaz da son 24 saat içinde basın kartı başvurusunun reddedildiğini belirten bir mail aldı.

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Der Tagesspiegel temsilcisi Thomas Seibert 1997 yılından bu yana Türkiye’de gazetecilik yapmaktaydı. ZDF temsilcisi Jörg Brase ise geçen yıl Türkiye’den ilk kez sarı basın kartı almış, 2019 yılı için basın kartı yenileme başvurusu yapmıştı.

Kaynak: Jörge Brase

Herhangi bir neden belirtilmeyen CİMER mailinde şöyle dendi: “Sayın Basın Mensubu, 2019 yılı için basın kartı yenileme başvurunuz olumsuz değerlendirilmiştir. Saygılarımızla.​”

Geçerli bir basın kartı olmaması nedeniyle gazeteciler on gün içinde ülkeyi terketmek zorunda.

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AKP’li Yeneroğlu: Bu karar Türkiye’nin itibarına zarar veriyor

İstanbul’daki AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’na giremeyen yabancı gazeteciler beklerken. (Fotoğraf: Christian Feiland)

AKP istanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise ARD TV ve Tagesspiegel’e yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Malesef size şu anda ilgili resmi kurumun böyle bir kararı nasıl aldığını izah edecek bilgiye sahip değilim. Her halükarda bu kararı anlamıyorum ve onaylamıyorum. Bu karar Türkiye’nin itibarına zarar veriyor, dolayısıyla Türkiye’nin menfaatine değildir. Gazeteciler Türkiye’de özgürce çalışmaktadır. Bu yüzden ben bu kararın yakın bir zamanda düzeltileceğini düşünüyorum.”

Toplantıda gündeme gelmişti

‘Basın kartı sorunu’nun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen’in ortak basın toplantısında gündeme gelmesinden sonra dün Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert de Türk yetkilileri ‘basın kartlarının bir an önce verilmesi için adım atmaya çağırmış ve özgür basının Türkiye’de de temel bir hak olduğunu, herhangi politik bir nedenle başvuruların reddinin Almanya için büyük bir sorun olduğunu’ vurguladı.

ZDF haber yaptı

Konu gazetecilerin çalıştığı basın kurumlarında haber olarak da yer aldı. ZDF ‘Türkiye akreditasyonlara ret verdi’ başlıklı haberinde yabancı gazetecilerin Türkiye hakkında haber yapmasının giderek zorlaştırıldığı vurgulandı. Kararın ardından ZDF Genel Yayın Yönetmeni Bettina Schausten, Sınır Tanımayan Gazeteciler’den Christian Mihr ve Uluslararası Af Örgütü’nden Andrew Gardner, Türkiye otoritelerinin bu kararını eleştirdi ve bu kararı ‘basın özgürlüğünü kısıtlayıcı’ olarak nitelendirdi.

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