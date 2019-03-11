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Yaramazlara biraz batar!

İki Alman gazeteci ayrıldı: Uluslararası basını da susturmaya çalışıyorlar

Basın kartının uzatılması için yaptığı başvuru reddedilen üç Alman gazeteciden ikisi Türkiye’den ayrıldı.

Jörg Brase (solda) ve Thomas Seibert…

Türkiye’de görevli yabancı gazetecilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na basın kartı başvurusu yapması gerekiyor. Bu kart, Türkiye’de görev yapılabileceğine dair resmi izin niteliği taşıyor. Aynı zamanda oturma izni almanın da ön koşulları arasında yer alıyor.

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Bu nedenle basın kartı başvurusu bu ay başında reddedilen Tagesspiegel gazetesinden Thomas Seibert, ZDF televizyonunudan Jörg Brase ve Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan (NDR) Halil Gülbeyaz’ın 10 gün içerisinde Türkiye’den ayrılması gerekiyordu. Bu süre dün doldu.

Sürenin dolmasıyla birlikte Seibert ve Brase, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle dün akşam Türkiye’den ayrıldı. Alman vatandaşı Gülbeyaz’ın ise Türkiye’de oturma izni bulunuyor.

Brase, Ocak 2018’de İstanbul’daki görevine başlamıştı. Seibert ise 22 yıldır Türkiye’de görev yapıyordu.

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‘Türkiye uluslararası basını da susturmaya çalışıyor’

İki gazeteci, Türkiye’den ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenledi.

Brase ve Seibert, Türk hükümetini uluslararası medyayayı ‘susturma’ya çalışmakla suçladı.

Brase, “Türk hükümeti, ulusal medyayı büyük oranda susturmayı başardı ve şimdi aynısını uluslararası basın için yapmaya çalışıyor. Türkiye ile ilgili haberler yapmaya devam edeceğiz ama ne yazık ki bunu artık Türkiye dışından yapacağız” dedi.

Brase ayrıca, Berlin’deki Türk büyükelçiliğinin ZDF ve Tagesspiegel’den başka muhabir göndermesini istediğini, ancak bu teklifin iki basın kuruluşu tarafından da reddedildiğini söyledi.

Üç gazetecinin basın kartı uzatım başvurusunun neden reddedildiğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Alman bakan: Kabul edilemez

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, Alman ve Avrupalı gazetecilerin Türkiye’de mesleklerini özgürce yapamamalarının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

Maas, “Gazetecilerin işlerini yapmalarının engellenmesi bizim basın özgürlüğü anlayışımıza bağdaşmıyor” dedi.

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