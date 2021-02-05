İki aile arasında silahlı kavga: Altı kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada altı kişi öldü, üç kişi yaralandı.
AA’nın haberine göre aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta’nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı.
Çuhadar, olayın saat 16:00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti.