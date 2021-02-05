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Yaramazlara biraz batar!

İki aile arasında silahlı kavga: Altı kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada altı kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta’nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.

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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. 

Çuhadar, olayın saat 16:00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti.

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