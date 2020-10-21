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Yaramazlara biraz batar!

İki aile arasında ‘kız kaçırma’ kavgası: İki yaralı

Adana’da iki aile arasında ‘kız kaçırma’ yüzünden çıktığı belirtilen kavgada iki kişi tabancayla yaralandı. Gözaltına alınan altı zanlıdan ikisi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde çıkan silahlı kavgada Hüseyin E. (27) ve Feyyaz D. (28) yaralandı.

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Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı aileden zanlılar Osman (42), Mehmet Şerif (25), Kenan (32), Bekir (48), Fadıl (50) ve Ferdi D.’yi (24) gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde, ruhsatsız iki tabanca ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Osman ve Mehmet Şerif D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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