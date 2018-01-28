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Yaramazlara biraz batar!

IKEA’nın kurucusu Ingvar Kamprad öldü

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İsveçli mobilya markası IKEA’nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Kamprad IKEA’yı 17 yaşında kurmuştu. IKEA evde monte edilebilen sade mobilya tasarımlarıyla sektörün devleriyle fiyat olarak rekabet üstünlüğü sağlamıştı. Bu tasarım şekli mobilyaların seri üretiminde maliyetleri düşürerek tüm dünyada çığır açmıştı. IKEA’nın bugün dünya çapında üç yüzden fazla mağazası var.

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Kamprad’ın 2. Dünya Savaşı döneminde İsveç Nazi partisiyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Kamprad durumu “Gençlik ahmaklığı” olarak açıklamıştı.

Kamprad ticari yaşamını henüz beş yaşındayken kibrit satarak başlamış daha sonra balık, kalem, Noel süsleri gibi ürünleri pazarlayarak ticari kariyerini geliştirmişti.

IKEA’nın Türkiye’de de yedi mağazası var.


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