İsveçli mobilya şirketi Ikea, dünya çapında geçen yıl yaklaşık 10 ‘davetsiz yatılı misafir’in geceyi mağazada geçirdiğini açıkladı. Ikea bu ‘moda’nın son bulmasını umuyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, en son 14 yaşında iki çocuk İsveç’in Jonkoping kentindeki mağazada geceyi geçirmiş, kızların yaşı küçük olduğu için olay resmi şikayet yapılmadan ailelerle konuşularak ‘tatlıya bağlanmıştı.’ Malmö’de yaşanan benzer bir olayda ise 15 yaşında iki genç kız gece boyu saklandıkları dolapta bulunduktan sonra polise teslim edilmişti.

Yine daha önce Belçika’da iki kişi mağaza kapandıktan sonra Ikea’da kalmış, ‘yataklarda zıpladıkları’ görüntüler YouTube’da paylaşılmıştı. İkili yakalanmamak için üç saat boyunca gardıropta saklanmıştı.

“Yaptıklarında bu kadar eğlenceli olanın ne olduğunu anlayamıyoruz” diyen İsveç basın sorumlusunun ardından Ikea’nın İngiltere sözcüsü de müşterilerin ‘eğlenceli deneyimler yaşamak istemelerinden memnun olduklarını’ belirterek şöyle devam etti: “Ancak çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenliği en büyük önceliğimiz ve bu yüzden mağazalarımızda yatılı misafire izin vermiyoruz.”