IKEA, üzerine şifonyer düşüp ölen çocuğun ailesine 46 milyon dolar ödeyecek

Merkezi İsveç’teki mobilya devi IKEA, ABD’nin California eyaletinde, satın aldıkları şifonyer iki yaşındaki oğullarının üzerine düşüp ölümüne neden olan için aileye 46 milyon dolar (274.44 milyon lira) ödeyecek.

Fotoğraf: Dudek ailesi

32 kilogram ağırlığındaki, ‘Malm’ serisinde yer alan şifonyer, Mayıs 2017’de Jozef Dudek’in California’daki evinin odasında üzerine düştü.

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Bu şifonyerler, Dudek ölmeden bir yıl önce üç çocuk daha öldüğü için piyasadan toplatılmıştı. Kuzey Amerika ve Kanada’da milyonlarca şifonyeri toplatan firma, ürünü geçmişte satın alan müşterilerini şifonyerlerin duvara sabitlenmesi konusunda uyarmıştı. İki yaşındaki Camden Ellis, Curren Collas ve 23 aylık Ted McGee de aynı ürünün altında kalarak ölmüştü. Aralık 2016’da firma, üç aileye toplam 50 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt etmişti.

Oğulları, şifonyerin altında kalıp boğularak ölen anne-babası Joleen ve Craig Dudek şunları söyledi: “76 santimetre yüksekte duran bir şifonyerin oğlumuzun üzerine düşüp onun ölümüne neden olabileceği aklımızın ucundan geçmezdi. Sonra öğrendik ki üretim hatası varmış; sabit durmuyormuş. Bu durumdan haberdar değildik. Böyle bir şeyi başka bir ailenin yaşamaması için elimizden geleni yapacağız.”

Dudek çifti, firmadan alacakları paranın 1 milyon dolarını (5.97 milyon lira) çocukları korumak için çalışan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlayacaklarını söyledi.

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IKEA sözcüsü ise firma adına yaptığı açıklamada, “Hiçbir anlaşmanın böyle trajik bir durumda teselli olmayacağını biliyoruz. Ailenin acısını hafifletmese de bir anlaşmaya vardığımız için memnunuz” ifadelerini kullandı.

Bu seride yer alan şifonyerler, Türkiye’de de satılıyor.