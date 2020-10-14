IKEA kullanılmış mobilyaları geri alacak

İsveçli mobilya devi IKEA, önümüzdeki ay, istenmeyen ve artık ihtiyaç duyulmayan mobilya ürünlerini geri almak için bir plan başlatacak.

Fotoğraf: Reuters

Plan, ürünlerini iade edecek müşterilere, mağazalarda harcamak için ürünlerin yüzde 50’si fiyatında kupon verilmesini de kapsıyor.

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İndirim dönemi ‘Kara Cuma’ ile eş zamanlı hayata geçirilecek ‘Geri Al’ adlı girişim için Ikea şu açıklamada bulundu:

”Ikea, sürdürülebilir yaşamı daha basit ve erişilebilir hale getirerek, bu girişimin, müşterilerinin bu Kara Cuma’da ve önümüzdeki yıllarda aşırı tüketime karşı bir tavır almasına yardımcı olacağını umuyor.”

27 ülkede uygulanacak

27 ülkede uygulanacak teklif, ünlü Billy kitaplıkları, sandalyeler, tabureler, masalar ve yemek masaları gibi döşemesiz mobilyalar için geçerli olacak.

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Çiziksiz ‘yeni’ ürünler orijinal fiyatın yüzde 50’sine, küçük çiziklere sahip ‘iyi’ ürünler yüzde 40’ına ve biraz çizikli ‘iyi kullanılmış’ ürünler de yüzde 30’una alınacak.

IKEA, yeniden satılamayan her şeyin geri dönüştürüleceğini söyledi.

Kampanyanın hangi ülkeleri kapsadığı henüz açıklanmadı.