Ikea kataloğu ırkçı yorumlanma potansiyeli olan bir fotoğraf nedeniyle yeniden basılıyor

Ikea 2021 kataloğunda kullanılan bir fotoğrafın olumsuz yorumlanabileceği ve ırkçı stereotipleri pekiştirme potansiyeli olduğu gerekçesiyle yeniden basmaya karar verdi.

Fotoğrafın internet sitesindeki düzeltilmiş versiyonu.

Dünya üzerinde 200 milyon kopyası basılan ve evlerin sehpalarında yaygın olarak bulunan Ikea kataloğu bu yıl gecikebilir.

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Çünkü kataloğun kurulum hizmetiyle ilgili sayfasında yer alan fotoğraftaki siyah modelin üzerindeki tişörtte yer alan küçük bir ayrıntı bütün kataloğun yeniden basılmasına neden oldu.

Ikea çalışanlarından biri arkasında numaralar yazılı olan tişört tasarımının cezaevinde mahkumların giydiği üniformalara benzetilebileceğini belirtti.

Bunun üzerine fotoğrafı yeniden değerlendiren şirket yetkilileri negatif steorotiperi pekiştirebilceği endişesiyle katalogdan çıkarma kararı alarak şu açıklamayı yaptı: “Temel değerleri çeşitlilik ve dahiliyet olan bir şirket olarak Ikea toplumda olumlu yönde değişiklik yaratacak bir güç olmak için çabalamaktadır. Değişimi savunmanın önemli bir kısmı da hata yaptığını kabul etmek ve gerekeni yapmaktır.“

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Hali hazırda dağıtıma çıkan kataloglar toplatıldı. Ağustos ayında mağazalarda olması planlanan kataloglar gecikmiş oldu. İnternet sitesindeki görsel de yenisiyle değiştirildi. Bu operasyonun şirkete ne kadara mal olacağı ise açıklanmadı.