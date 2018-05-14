İİT dönem başkanı Erdoğan’dan ABD’ye kınama: Arabulucu rolünüzü kaybettiniz

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak uluslararası alandaki inandırıcılığına zarar verdiğini ve arabulucu rolünü kaybettiğini söyledi.

ABD, İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı aldığı Kudüs’e büyükelçiliğini bugün taşıyacak. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla bir yazılı açıklama yaparak ABD’nin uygulamasını kınadı.

Reklam

Erdoğan, açıklamasında özetle şöyle dedi: “ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etti. Uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar verdi ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetti. ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkansız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail hükümetini ise ödüllendirdi. Tarih ve insanlık vicdanı Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecektir. Filistin sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıyla mümkün olacaktır.”

Filistin topraklarında bugün yaşanması muhtemel olaylar konusunda İsrail yönetimini sorumlu ve itidalli davranmaya davet eden Erdoğan, bu kritik günde, can kayıplarının önlenmesi için gerekli hassasiyetin azami düzeyde gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Reklam