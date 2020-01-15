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Yaramazlara biraz batar!

‘İhtiyat akçesi’ de yetmedi: Bütçe 2019’da 123 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bütçe aralıkta 30.8 milyar, 2019 yılında ise 123.7 milyar lira açık verdi. 2018 yılında bu rakam 72.8 milyar lira olarak kayda geçmişti.

Fotoğraf: Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 için 80.6 milyar liralık bir bütçe açığı öngörmüştü. Ancak yılın ilk beş ayında bu hedeften sapılınca, yüzde 225’lere varan bütçe açığını kapatmak için Merkez Bankası’nın (MB) 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye gelir olarak aktarılmasına karar verilmişti. İhtiyat akçesi yavaşlayan ekonomi ve artan savunma harcamalarının genişlettiği bütçe açığının finansmanı için tek seferlik gelir olarak kullanılmıştı. Artan bütçe açıklarının tek seferlik gelirlerle finanse edilmesi sürdürülebilir olmaması nedeniyle eleştirilmişti. Albayrak da daha sonra bütçe açığına ilişkin öngörüsünü yeni bir programla 125 milyar dolar olarak revize etmişti.

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Faiz dışı açık ise 2019 yılında 23.8 milyar lira oldu. Bütçe, 2018’de 1.1 milyar lira faiz dışı fazla vermişti.

Bütçe gelirleri 2019’da yüzde 15.5 artarak 875.8 milyar lira olurken, bütçe giderleri 2019’da yüzde 20.3 artarak 999.5 milyar lira oldu.

Vergi gelirleri 2019’da yüzde 8.3 artarak 673.3 milyar liraolarak kaydedildi.

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Faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 18.9 artarak 899.5 milyar lira oldu.

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