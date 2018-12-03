İhtiyaçtan fazla alınmış: Depolarda biriken 20 bin ton ithal et Arap ülkelerine satılacak

İhtiyaçtan fazla ithalat yapıldığı için Et ve Süt Kurumu depolarında biriken yaklaşık 20 bin ton karkas et ve kesilmek üzere bekleyen 300 bin baş canlı hayvanı ihraç etmek için pazar aranıyor.

Tarım Dünyası’ndan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, İran, Irak, Suriye ve Katar pazarı için yapılan araştırmalardan olumlu sonuç çıkarsa ihracat hemen başlayacak.

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Habere göre, artan stoklarla birlikte Et ve Süt Kurumu etin şoklanmasıyla ilgili sorun yaşamaya başladı.

Buna göre, depoların dolu olması nedeniyle Et ve Süt Kurumu’na hayvanını kestirmek isteyen üreticilere en erken Şubat 2019’a gün veriliyor.

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Besi süresini tamamladığı için kesilmek üzere Et ve Süt Kurumu’na üreticiler tarafından başvurusu yapılmış 300 bin büyükbaş hayvan olduğu belirtilirken, depolama konusunda sorun yaşayan Et ve Süt Kurumu bu hayvanları kesmek yerine ihraç etmek istediği kaydedildi.

İlk etapta depolardaki karkas et ve kesim için sıra bekleyen canlı hayvanlar ihraç edilecek.

Türkiye sığır ithalatında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada bulunuyor.

Son olarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yeni yapılan hesaplamalara göre, en az altı ay, bir sene daha Türkiye’nin et ithalatına ihtiyacı yok gibi gözüküyor” demişti.

Bakan daha önce de et fiyatlarındaki pahalılığa çözüm olarak “Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek” önerisini getirmişti.