İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürleri çalan iki kişi tutuklandı

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye hükümeti arasındaki sorunu çözmek için yardımcı olmaya hazır olduklarını açıkladı. İran, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu da işaret ederek, ‘sivillerin kalkan olarak kullanılmaması gerektiğini’ belirtti.