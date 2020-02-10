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Yaramazlara biraz batar!

İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürleri çalan iki kişi tutuklandı

Konya’da, ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürleri çalıp satan iki kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ve Meram ilçelerindeki yedi adresten ücretsiz dağıtılan kömürlerin çalınması üzerine harekete geçti. Şüphelilerin Kenan Yılmaz (19) ve Murat Erdem (24) olduğu belirlendi. İkilinin, kömürleri bir araca yükleyip sattıkları tespit edildi.

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Şüpheliler gözaltına alınırken, satılan adreslerde bulunan kömürler sahiplerine teslim edildi.

Poliste suç kayıtları bulunan Yılmaz ve Erdem, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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