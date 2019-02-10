Düzenleme yürürlükte: İhtiyaç kredilere 60 aya kadar yapılandırılabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara ihtiyaç kredilerini (konut, tüketici, eğitim gibi krediler) geri ödeyemeyenlerin borçlarını 60 aya kadar yeniden yapılandırma izni verdi.
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yönetmeliğe eklenen geçici madde gereğince, maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.