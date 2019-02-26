İhtiyaç kredisini 60 aya kadar yeniden yapılandıran düzenleme yürürlükte

İhtiyaç kredilerinin borçlunun talep etmesi durumunda 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik kredilerin çeşitlerine ve miktarına göre yapılandırma süresini şöyle düzenliyor:

Reklam

“Tüketici kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve altındaki taşıt kredilerin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası’nın üzerindeki taşıt kredileri ve taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası’na kadar cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası’nın üzerinde cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamayacak.

Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.”

Reklam

Yönetmeliğe göre yeniden yapılandırmaya dahil olmayan kredi çeşitleri de şöyle: “Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında, konutun 22 Kasım 2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684’üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler.”