İhsan Yılmaz: Umarım ‘Bir selfie çektim ve romanımın kaderi değişti’ cümlesini kurmak zorunda kalmaz

Yazmaya gösterdiği özenin aynısını romanlarının yayın ve tanıtımına da gösteren Pamuk’u eminim fotoğrafların altına yapılan yorumlar rahatsız etmiştir.

Çünkü büyük çoğunluğu olumsuz nitelikte. Bu durum kitabın satışını ne kadar etkiler bilemiyorum ama umarım önce pandemi nedeniyle ertelenen yayın tarihi şimdi de bu olay yüzünden ertelenmez.

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Pamuk’un her romanını çıkmadan önce güvendiği kişilere okuttuğu ve görüş aldığı biliniyor. Aldığım duyumlara göre ‘Veba Geceleri’ni okuyanlar çok beğenmişler. Hatta en iyi Orhan Pamuk romanı olduğunu ileri sürenler bile varmış.

Yaşanan bu son olaydan sonra umarım “Bir selfie çektim ve romanımın kaderi değişti” cümlesini kurmak zorunda kalmaz.

İhsan Yılmaz’ın yazısı