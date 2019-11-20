İhsan Çaralan: Zeytinin dalı değil yağı önemliymiş

Afrin’e yönelik askeri harekata boşuna “Zeytin Dalı” harekatı denmemiş!

İlk bakışta, evrensel olarak “zeytin dalı”nın barış simgesi olduğu dikkate alınarak, herhalde, harekata bu ad konularak “Barış için bu harekatı yaptık” denmek isteniyor diye düşünenlerin yanıldığı ortaya çıktı. Çünkü şimdi anlaşılıyor ki, harekata bu ismi verenlerin, en azından bir gözleri de daha baştan Afrin’deki sayısının 15 milyon dolayında olduğu belirtilen zeytin ağaçlarındaymış!

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Tıpkı emperyalist ABD’nin gözünün petrolde olması gibi.

Afrin’in zeytinyağının önemini ve başına gelenleri, 8 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun gündeme getirmesiyle öğrendik. Kenanoğlu, Ticaret Bakanlığı bütçesi üstüne yaptığı konuşmada, “Afrin’den getirilen zeytinyağının üstüne TM damgası vurularak ihraç edildiği”ni öne sürerek, “Bu zeytinyağı kimden, nasıl alınıyor”, “Türkiye’ye. bu zeytinler hangi mevzuata göre sokuluyor?” …Soruları etrafında konuyu gündeme getirmişti.

İhsan Çaralan’ın yazısı