İhsan Çaralan: Yozlaşma ve çürümüşlüğün dibinde vergi kaçırmanın yol haritası!

Son bir hafta içindeki tartışmalar sırasında gördük ki, Ankara’nın doğalgaz ihtiyacını karşılayan Torunlar Holding’e bağlı Başkentgaz’ın kasasından çıkan 8 milyon doların, ABD’de TÜRKEN Vakfı’nın kasasına girişinin yol haritası basit bir “vergi kaçırma vakası” değildir.

Bu tartışma içinde; en başta yandaş sermaye ile yandaş cemaat ve tarikatlar ile onların yönetimindeki vakıfların nasıl iç içe çalıştığı, bunların böyle çalışabilmesi için yasaların arkasından dolanılmasına göz yumulduğu, Kızılay gibi siyasetin ve ideolojik çatışmaların dışında olması beklenen bir kurumun bile seferber edildiği açıkça ortaya çıkmıştır.

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İhsan Çaralan’ın yazısı



