İhsan Çaralan: Yıldırım, ‘İstanbul’a ihanete devam’ı vaat ediyor

Çeyrek yüzyıldan beri İstanbul’u yöneten AKP ve Erdoğan’ın İstanbul’u getirip dayandırdıkları yer, bizzat kendi ağızlarından “İstanbul’a ihanet ettik”tir!

Nitekim Binali Yıldırım da, (eğer İmamoğlu’nun vaat ettiği ve AKP’nin kayyum yönetiminin “rüşvet”e dönüştürdüğü vaatleri bir yana bırakılırsa) ne yeni bir vaadi var, ne de İBB için yeni bir yönetim getireceğine dair bir işareti!…

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Binali Yıldırım, eski yaptıklarını “yapacaklarının garantisi” olarak göstermenin ötesine geçemediğini; İstanbul’u betona boğmaya, israfa, yandaşları kayıran adrese teslim ihalelere, rantçılığın dibine vardırılan belediyeciliğe,… ve ”İstanbul’a ihanet etmeye” devam edeceklerini dev pankartlarla ilan etmiş oldu!

İhsan Çaralan’ın yazısı