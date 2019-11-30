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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Yerel yönetimlerin demokratikleşmesi Türkiye’nin demokratikleşmesidir

AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, önceki gün, hazırladıkları ‘yerel yönetim reformu’ tasarısının ocak ayında Meclise getirileceğini açıkladı.

AKP propagandası, ‘yerel yönetim reformu’yla, yerel yönetimlerin devasa sorunlarının çözüleceğini, hatta yakın zamana kadar da yerel yönetimlerin merkezi yönetim karşısında güçlendirilerek demokrasinin gelişmesinin başlıca dayanağı yapılacağını… propaganda edegeldi.

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Türkiye’nin ilerici demokrat güçleri, yerel yönetimlerin demokratikleşmesi mücadelesini Türkiye’nin demokratikleşmesinin bir parçası olarak görmezse, gelişmeleri doğru ele almazlarsa yarın bugünleri de arayacaklarını söylemek bir kehanet olmaz.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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