İhsan Çaralan: Yerel seçimler tek adam yönetimini tartışmaya açtı

CHP ve İyi Parti, “tek adamın yetkileri”ni ve konumunu tartışmaya açıyorlar. CHP açıkça, “Halk cumhurbaşkanının aynı zamanda AKP başkanı olmasını istemiyor, Eğer istiyor diyorsa bunu referanduma sunalım” diyor.

SP ve AKP’den kopanlarla kurulacağı söylenen Gül-Babacan partisinin de tek adamın yetkilerini kısıtlanmasını, en fazla eski “parlamenter sisteme” dönülmesini istediği anlaşılıyor.

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HDP ve DİB’ten yapılan açıklamalar ise “yeni ve demokratik bir anayasa” talebi doğrultusundadır…

Seçim sonuçları AKP’yi de, özellikle de hükümetin çalışması üstünden kimi düzenlemeler yaparak, sistemi restore edecek bir çalışma içine girmeye zorlamıştır.

Kısacası yerel seçimler “tek parti tek adam yönetimi”ni tartışmaya açmıştır!

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İhsan Çaralan’ın yazısı

