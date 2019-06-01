İhsan Çaralan: Yargı reformunun arkasındaki zihniyeti kimin açıkladığına bakarak anlamak mümkün

“Yargı reform paketi” Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Aslına bakılırsa getirilen “reform”un amaç ve arkasındaki zihniyeti anlamak için bu bile yeterli. Çünkü “Bağımsız ve tarafsız yargıyı güçlendirmek” iddiasıyla,“Yargı reformu stratejisinde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyet bulunuyor” diye çok ayrıntılı düzenlemeler yapılacakmış havasında açıklanan paket, yargıyı da kendisine bağlamış “tek adam” sisteminin siyasi tarihimize geçmiş olan lideri Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu da ister istemez;

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“Bu paketle bağlantılı yasal düzenlemeleri yapacak olan Meclis nerede?”

“Kuvvetler ayrılığı nerede?”

“Bağımsız ve tarafsız yargı nerede?” sorularını gündeme getirmiştir.

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Çünkü Erdoğan’ın sunduğu paket; köle sahibinin kölelerine özgürlük hakkındaki vaatlerini açıklaması kadar anlamlı bir “reform paketi”dir(!)

İhsan Çaralan’ın yazısı