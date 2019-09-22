İhsan Çaralan: ‘Yargı reformu belgesi’ mi, siyasileşmenin üstünü örtme belgesi mi?

‘Yargı Reformu ve Strateji Belgesi’ olarak adlandırılan değişiklik taslak metni, önceki gün AKP’li vekiller tarafından MHP’ye sunuldu.

Yargının her gün siyasileştiği ve ‘tek adama’ bağlılığın artırıldığı bu dönemde, bu türden ‘reformlar’ ancak ‘kozmetik reformlar’ olabilirler. Hele de son aylarda, yargıyla ilgili her şikayetin bu ‘reformla’ çözüleceğinin vadedildiği dikkate alındığında!

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Tersine pratik gelişmeler, AKP ve Erdoğan Hükümetinden yargının bağımsızlığını güçlendirecek düzenlemeler bekleyen çevrelerde ciddi bir hayal kırıklığı yaratmış bulunuyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı