İhsan Çaralan: Virüsle mücadele sermayeye kaynak aktarma paketine indirgendi

Çin’de yeni vaka sayısını sıfırlandığı, Hong Kong, Güney Kore, Singapur gibi ülkelerde virüsün yayılmasının önlediği; ama İtalya, İspanya başta olmak üzere virüsün yayılmasının merkez üssünün Avrupa’ya taşındığı koşullarda yapılan ve adına da ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ denen bu ‘paket’le Hükümet; virüse karşı başarılı olan ülkelerin, mücadelede neden başarılı oldukları; başarısız olanların ise neden başarısız olduklarından hiç ders alınmadığını, virüsün yayılmasına karşı mücadelenin tamamen sermaye yeni kaynaklar aktarmak amaçlı bir pakete indirgenerek, sınıfsal bir tutumda ısrar edildiğini göstermiş oldu.

İhsan Çaralan’ın yazısı