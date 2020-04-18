İhsan Çaralan: Virüse karşı mücadelede kar-zarar hesabı yapıldığının itirafı

Önceki gün NTV’de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kalın, “Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu” diyerek, gerçek bir karantina uygulanmasından neden kaçınıldığını açıkça itiraf etti!

Kalın, görüldüğü gibi, eğer karantina uygulanırsa daha çok insan ölürdü ya da ölen insan sayısı değişmezdi demiyor. Tersine, “Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu” diyor.

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Burada da ‘İnsan hayatının ekonomik maliyeti’ ile karşılaşıyoruz. Yani burada ister istemez, iktidarın, “Bir kişinin hayatının ekonomiye maliyeti ne kadar az olursa, virüse karşı mücadelede o kadar kârlı çıkmış oluruz” şeklindeki acı ama çıplak kapitalist ölçütüyle karşı karşıya geliyoruz.

İhsan Çaralan’ın yazısı